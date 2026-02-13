Salvini limita la huelga de transporte aéreo en Italia durante los Juegos de Milán-Cortina

En concreto, Salvini emitió una orden que obliga a los trabajadores en huelga a prestar servicios mínimos por razones de "orden público o necesidad nacional", asegurando así la operatividad de los aeropuertos

El también vicepresidente del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni anunció la medida antes de un acto en Milán (norte), con el argumento de que busca proteger la imagen de "positividad y eficiencia" que el país proyecta durante la cita olímpica.

"Aunque comprendemos las reivindicaciones de los trabajadores, Salvini comparte la necesidad de garantizar el derecho a la movilidad también los días 16 de febrero y 7 de marzo, especialmente porque Milán-Cortina 2026 es un evento extraordinario de relevancia global", explicó el Ministerio de Transportes en un comunicado.

Italia acoge hasta el 22 de febrero los Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades de Milán y Cortina d'Ampezzo, mientras que los Juegos Paralímpicos se desarrollarán del 6 al 15 de marzo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante este calendario, la Comisión de Garantía de Huelgas de Italia había instado previamente a los sindicatos a aplazar las protestas al considerar "críticas" las fechas originales, proponiendo trasladarlas al 24 de febrero y al 4 de marzo, periodos sin competiciones programadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Salvini precisó que, si bien la ley protege el derecho a la huelga, este no puede prevalecer de forma absoluta durante el desarrollo de una manifestación que siguen "2.000 millones de personas".

A pesar de la imposición de los servicios mínimos, representantes del Ministerio mantuvieron este viernes una reunión con los principales sindicatos para intentar acercar posturas sobre la renovación de los contratos colectivos y el Plan Nacional de Aeropuertos, informaron los medios italianos.

Esta no es la primera vez que el Ejecutivo italiano recurre a este mecanismo legal para limitar el impacto de las protestas en sectores estratégicos, en un contexto de creciente conflictividad laboral en el transporte público del país.