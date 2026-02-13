Senador republicano y senador demócrata piden que EE.UU. haga más para parar la guerra

"Todos deberíamos sentirnos inspirados y agradecidos de que Ucrania esté librando nuestra batalla. Están luchando y muriendo para preservar nuestra democracia y debemos darles lo que necesitan", afirmó Blumenthal en un panel específico sobre Rusia.

Ambos senadores utilizaron palabras muy duras contra Moscú y contra Putin, que contrastaron con la postura ambigua respecto a la guerra de Ucrania mostrada hasta ahora por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Putin es un matón asesino. Stalin mató de hambre a los ucranianos, Putin está tratando de congelarlos y asesinarlos bombardeándolos con misiles y drones. Es un crimen contra la humanidad", dijo Blumenthal.

El senador demócrata propuso declarar a Rusia estado patrocinador del terrorismo debido al secuestro de niños ucranianos y abogó por confiscar activos rusos para financiar al Ejército ucraniano y los esfuerzos de reconstrucción en Ucrania tras la guerra.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Éste es el peor crimen de nuestro siglo. Que 20.000 niños sean secuestrados de esta manera es un recordatorio de los peores capítulos de la historia de la humanidad", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Graham y Blumenthal son los principales impulsores de una iniciativa legislativa en el Senado de EE. UU. que propone imponer aranceles de hasta el 500 % a los países que importan hidrocarburos rusos y sanciones secundarias para expresas extranjeras que ayudan a la producción de energía en Rusia.

Según Graham, republicano como Trump, una estrategia clave para poner fin a la guerra consiste en presionar especialmente a China, India y Brasil, los principales compradores de petróleo ruso, para que dejen de financiar la invasión rusa de Ucrania.

"Quiero que se apruebe nuestro proyecto de ley y así le daré al presidente (Trump) las herramientas para ir a estos grandes países y decirles que están apoyando una máquina de matar", señaló.

Graham confió en que su proyecto de ley consiga la aprobación del Senado, ya que en estos momentos está respaldado por 85 senadores.

"¿Sabes lo difícil que es conseguir que 85 senadores se pongan de acuerdo en algo? Putin ha hecho más por unirnos en el Senado que nadie en Estados Unidos", sentenció.

Asimismo, afirmó que su segundo objetivo es conseguir que se apruebe lo antes posible el envío de armamento estadounidense a Ucrania, incluidos sistemas antiaéreos 'Patriot' y misiles 'Tomahawk', para ayudar a Kiev a defenderse.

"Quiero que Estados Unidos suministre 'Tomahawks' a Ucrania para alcanzar y dañar la infraestructura con la que cuenta Rusia para construir los drones y todas las otras cosas. Quiero cambiar la ecuación militar", dijo.

También destacó la importancia de apoyar a Ucrania en las negociaciones de paz para que sea posible alcanzar un acuerdo justo y duradero que evite un posible efecto dominó en otras zonas del mundo, como en Taiwán.

"Tenemos que lograr que cuando termine la guerra de Ucrania, lo haga de tal manera que Taiwán no sea tomado por China. Si vendemos a Ucrania, adiós Taiwán. El modo en que termine esta guerra afectará al mundo entero durante las próximas décadas", afirmó.