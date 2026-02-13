Sheinbaum saluda la elección presidencial de António José Seguro en Portugal

"México saluda la elección de António José Seguro como presidente de Portugal. Reconocemos la voluntad expresada en las urnas; ratificamos la disposición de fortalecer los puentes de diálogo y cooperación que unen a nuestros pueblos", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

El exministro socialista António José Seguro ganó el pasado domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Seguro obtuvo el 66,14 % de los sufragios frente al 33,86 % de Ventura.

Con estos resultados, Seguro será investido jefe de Estado de Portugal el próximo 9 de marzo, el día que acaba el mandato del conservador Marcelo Rebelo de Sousa, tras diez años en el poder.

