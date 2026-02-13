Tarique Rahman se perfila como el primer hombre electo para gobernar Bangladés en 35 años

Aunque el país ha tenido figuras masculinas al frente del poder mediante regímenes militares o administraciones interinas no electas, Tarique Rahman apunta a ser el primero en obtener la legitimidad directa de las urnas desde 1991.

Su virtual triunfo pondría fin a la era de las "Begums" (señoras), terminando con más de tres décadas en las que el poder electo fue monopolizado por su madre, Khaleda Zia, y su archienemiga, Sheikh Hasina.

Esto simboliza el fin de un largo matriarcado político marcado por la desaparición de Hasina, que permanece escondida en la India y condenada a muerte tras huir de la revolución estudiantil de 2024, y Khaleda Zia que falleció recientemente, dejando un vacío que su hijo ha pasado a ocupar tras casi dos décadas de espera.

Tarique Rahman (1967) es el hombre que logró mantener unido al principal partido de la oposición desde un exilio de 17 años a más de 8.000 kilómetros de distancia. Tras ser arrestado en 2007 por cargos de corrupción que él denunció como persecución política y sufrir problemas de salud en prisión, se exilió en Londres en 2008.

Desde allí, y especialmente tras el encarcelamiento de su madre en 2018, Rahman ejerció como líder absoluto del BNP, dirigiendo la oposición mediante videollamadas y directrices enviadas por internet a sus bases.

Durante años, la justicia bangladesí prohibió incluso que los medios locales emitieran su voz o su imagen.

El futuro mandatario es hijo de Ziaur Rahman, héroe de la independencia y expresidente asesinado en un golpe militar en 1981, y de la ex primera ministra Khaleda Zia. En su juventud, sus detractores lo tildaron de "príncipe heredero", y llegó a ser condenado en rebeldía a cadena perpetua por un ataque con granadas en 2004 contra un mitin de Hasina.

Sin embargo, la revolución juvenil que derrocó a Hasina en agosto de 2024, las condenas en su contra fueron desestimadas y se allanó el camino para su regreso triunfal a Daca.