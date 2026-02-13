Trump elogia a Orbán y le da su apoyo para ser reelegido como primer ministro de Hungría

"Me enorgulleció apoyar a Viktor para su reelección en 2022 y me siento honrado de hacerlo de nuevo. Viktor Orbán es un verdadero amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi total apoyo para su reelección como Primer Ministro de Hungría. ¡Jamás defraudará al gran pueblo húngaro!", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano aseguró que "las relaciones entre Hungría y Estados Unidos han alcanzado nuevas cotas de cooperación y logros espectaculares bajo mi administración, gracias en gran medida al primer ministro Orbán", que viajará a Washington la semana próxima para la primera reunión de la Junta de Paz creada por el estadounidense.

Trump atribuyó al gobernante húngaro una gran capacidad para "proteger a Hungría, impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, frenar la inmigración ilegal y garantizar el orden público".

"Espero seguir trabajando estrechamente con él (Orbán) para que ambos países podamos seguir avanzando por este extraordinario camino de ÉXITO y cooperación", insistió el presidente estadounidense.

Hungría celebra elecciones legislativas el 12 de abril en las que, según la gran mayoría de las encuestas, el partido del ultranacionalista Orbán, el Fidesz, podría sufrir una derrota después de 16 años gobernando con mayorías absolutas.

La mayoría de los sondeos en Hungría no dan ventaja al primer ministro, sino al partido opositor Tisza de Péter Magyar, que parte como favorito en los comicios.

El apoyo explícito de Trump a la candidatura de Orbán ratifica la alianza que ambos mantienen desde hace años y en la que Orbán se ha convertido en uno de los principales valedores de las posiciones del magnate estadounidense en Europa.

Las políticas del húngaro en asuntos migratorios y en lo relativo a la guerra de Ucrania suelen desmarcarse de las posiciones de la Unión Europea y acercarse más a la postura de la Casa Blanca.

Los encuentros entre ambos líderes son frecuentes: el último de ellos se produjo el 7 de noviembre de 2025, cuando Trump recibió a Orbán en Washington.

La próxima cita será también en la capital de EE.UU. el próximo 19 de febrero en la primera reunión de la Junta de Paz de Trump para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

Orban fue el primero en confirmar por redes sociales su asistencia al encuentro del organismo, al que se han adherido una treintena de países, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí o Egipto, y es visto con recelo por parte de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos.