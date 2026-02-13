UE y Australia mantienen un encuentro "constructivo" sobre su acuerdo de libre comercio

"La interacción a nivel ministerial fue constructiva y positiva, y permitió que ambas partes convergieran en diversas cuestiones. Se lograron avances significativos en la reducción de las diferencias en un pequeño número de asuntos pendientes", dijeron en un comunicado conjunto.

Australia y la UE negocian desde 2018 un acuerdo comercial. Las conversaciones se estancaron en 2023 por divergencias sobre detalles del acuerdo y fueron retomadas el pasado abril, ante los cambios en el entorno comercial global derivados de la guerra arancelaria que propició Estados Unidos.

El pasado mes de noviembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmaron "su interés compartido en fortalecer aún más los lazos entre las dos democracias afines, en particular concluyendo un acuerdo comercial ambicioso, equilibrado y mutuamente beneficioso, respetando al mismo tiempo las sensibilidades de cada parte", añadió el comunicado.

Los puntos de fricción entre ambos territorios de cara a establecer el tratado gravitan sobre la demanda de Australia de seguir llamando 'prosecco' y 'feta' a un vino blanco y un tipo de queso producidos en el país austral, a pesar de que estas son denominaciones de origen europeo protegidas.

Otro punto de fricción es el acceso al mercado europeo de productos agrícolas australianos como el azúcar, que abarca más de 445 millones de consumidores potenciales, así como la carne de ternera y cordero que Australia quiere vender en la Unión Europea (UE) para satisfacer las demandas de su propio sector.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario tiene los ojos puestos en las mayores reservas de litio del mundo, que se encuentran en el país austral, y a las que la UE podría tener acceso a través del acuerdo comercial.

Según el comunicado europeo, la UE y Australia ya comercian anualmente bienes y servicios por un valor superior a los 87.500 millones de euros.