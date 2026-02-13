Un hombre armado con cuchillo intenta atacar a gendarmes en el Arco del Triunfo de París

"Un hombre intentó agredir con un cuchillo a miembros de la Gendarmería, incluyendo a miembros de la banda (de música) que se preparaban para la ceremonia" diaria ante la tumba del Soldado Desconocido en homenaje a la I Guerra Mundial, declaró el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

El ministro aseguró que "este individuo intentó quitarle la vida a un gendarme". Aclaró además que esa respuesta se llevó a cabo dentro del marco legal y reglamentario.

La Fiscalía Antiterrorista informó en un comunicado de que se ha hecho cargo de la investigación preliminar de este ataque.

Los hechos tuvieron lugar en el Arco del Triunfo poco después de las 18.00 hora local (17.00 GMT), en el momento del reencendido de la llama del Soldado Desconocido, y el atacante hirió levemente a un gendarme de la banda de música, según las informaciones.

Un segundo agente, presente en el lugar, utilizó su arma reglamentaria para reducir al agresor.

El supuesto atacante, cuya nacionalidad aún no fue difundida, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital en estado crítico, mientras que por ahora no se ha informado de la existencia de más heridos.

El agresor había llamado esta tarde a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, al noreste de París, para declarar que iba a "cometer un atentado en París contra soldados". El hombre es conocido por haber apuñalado a dos policías en Bélgica en 2012 y se encontraba bajo vigilancia en Francia, según informó TF1.

Según algunos medios, el sospechoso estaba registrado en el Micas (medida individual de control administrativo y vigilancia), un sistema específico de seguimiento de los sospechosos de terrorismo.

En un vídeo difundido por la televisión BFMTV, se puede ver al hombre rodeado de agentes de policía, antes de ser neutralizado por disparos y caer contra un furgón policial.

Al parecer, según los medios, antes de atacar al gendarme herido gritó: "No deberían haber matado a nuestras mujeres y niños, ya veremos quién triunfa bajo el Arco del Triunfo".

En un primer momento se estableció un cordón de seguridad en la zona, aunque el tráfico en esta importante artería vial de la ciudad había vuelto completamente a la normalidad a las 20.00 horas locales (19.00 GMT).

La empresa pública de transportes de París (RATP) anunció que la estación Charles-de-Gaulle-Étoile, por la que pasan dos líneas de metro y una de trenes de cercanías, ha sido cerrada como "medida de seguridad".