Uruguay rescinde contrato con el astillero Cardama por incumplimientos e iniciará acciones

Así lo indicó este viernes el presidente del país suramericano, Yamandú Orsi, en una conferencia de prensa tras finalizar el primer Consejo de Ministros del año.

También anunció que Uruguay también iniciará acciones "para recuperar el patrimonio" del Estado y trabajará para adquirir las patrullas oceánicas.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra a Cardama de dos buques de patrulla oceánica por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su voluntad de rescindir ese contrato tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, después de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

El mandatario afirmó entonces que existían indicios de "una estafa o un fraude al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales. Dos días después, el Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Penal, que luego amplió.

El 28 de octubre, en una rueda de prensa, Orsi añadió que el Gobierno que lo antecedió había sido traicionado o engañado "de manera evidente" en el caso del astillero español Cardama.

Este viernes, casi cuatro meses después del primer anuncio, el presidente confirmó las nuevas medidas tomadas por su Gobierno.

"Después de recorrer el camino para ofrecerle a la empresa la oportunidad incluso de resolver y de poder caminar juntos, decidimos iniciar cuatro acciones", detalló Orsi.

Agregó que "primero, rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con la empresa Cardama e iniciar acciones por daños perjuicios. Segundo, iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo. Tercero, definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que haya que tomar para ello".

Por último, explicó que se buscará "procurar la adquisición de las patrullas oceánicas tan necesarias para la defensa de la soberanía nacional"; punto del que ya hubo reuniones y las opciones están siendo analizadas, añadió.