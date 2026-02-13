Wall Street cierra mixto y el Dow Jones sube pero se aleja de los 50.000 puntos

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 48 puntos, hasta los 49.500 enteros; el selectivo S&P 500 ganó un 0,05 %, hasta los 6.836 puntos; y el tecnológico Nasdaq bajó un 0,22 %, hasta las 22.546 unidades.

Esta semana, los índices han registrado pérdidas a pesar de la caída del paro y la moderación de la inflación en Estados Unidos.

Además, las dudas sobre la rentabilidad a corto plazo de las inversiones en inteligencia artificial (IA) siguen pesando sobre el mercado.

No en vano, el Nasdaq quedó en este cierre semanal como el índice más afectado, al caer un 2,10 %.

El Dow Jones, por su parte, perdió un 1,23 % en el cómputo semanal y el S&P 500, un 1,39 %.

Algunas compañías relacionadas con la IA anotaron importantes pérdidas esta semana, entre ellas, Cisco Systems, que en el cómputo semanal ha descendido un 9,4 %, o Alphabet, que ha caído un 5,29 %.

Las acciones de Nvidia cayeron un 2,23 % este viernes y un 1,42 % en el cómputo semanal.

Algunos analistas achacan el descenso de Nvidia a los comentarios de la consejera delegada de Arista Networks, Jayshree Ullal, quien señaló que su empresa está viendo un "desplazamiento" en las configuraciones de centros de datos hacia chips de AMD.

Según argumentó, hace un año prácticamente el 99 % de las configuraciones estaban basadas en procesadores de Nvidia, pero actualmente entre el 20 % y el 25 % utilizan aceleradores de AMD.

Los analistas creen que la creciente competencia, tanto de AMD como de otras tecnológicas como Google podría estar alimentando una rotación hacia otros valores.

La cautela se contagió a otros sectores como el audiovisual: Walt Disney perdió un 2,99 % en el cómputo semanal y Netflix, un 6,48 %.

Al margen, el mercado bursátil sí pareció responder con cierto alivio a los últimos indicadores económicos publicados por el Gobierno estadounidense.

La inflación se moderó en enero hasta el 2,4 % interanual, tres décimas menos que en diciembre y ligeramente por debajo de las predicciones del mercado, según informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

Y el paro bajó una décima, hasta el 4,3 %, en el mes de enero, cuando se crearon 130.000 puestos de trabajo, una cifra que supera en más del doble la registrada en diciembre y las previsiones del mercado.

Esta noticia provocó que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegara a situarse en el 4,172 %, aunque este viernes cerró en el 4,055 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ligeramente este viernes, pero cerró la semana con pérdidas de alrededor de un 2,3 %, al pasar de los 64,36 dólares al cierre del lunes a los 62,89 dólares al del viernes.