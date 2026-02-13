Yeoh: "Me quedaré hasta que se produzcan los cambios adecuados, no sólo para las minorías"

"Creo que estoy aquí sentada hoy con un Oso de Oro, no por una película sólo, sino por la perseverancia, la resiliencia y la obstinación de decir que no voy simplemente a desaparecer. Me quedaré hasta que se produzcan los cambios adecuados, no solo para las minorías, sino para todos", declaró durante una rueda de prensa, a la que acudió galardón en mano.

Se refirió, en este sentido, a los tantos problemas con lo que hay que seguir lidiando día a día, como la igualdad de género.

Yeoh explicó que cuando llegó por primera vez a Hollywood, los papeles que le ofrecían eran muy estereotipados, como la chica china de Chinatown, y siempre tenían que dar una razón por la cual una cara asiática debía aparecer como médico, enfermera o presentadora de noticias.

"Cuando llegué allí por primera vez, me pregunté por qué, quiero decir, ¿cómo es que de repente me había convertido en una minoría? Creo que hay muchos de nosotros por ahí. Así que fue difícil entrar primero en esa mentalidad y luego empezar a entenderlo, porque ellos estaban condicionados a pensar así desde siempre.Y estaban condicionados a encasillar a mucha gente para poder entenderlo y tener una respuesta para todo", explicó.

Y entonces se dio cuenta que debía aprender a decir que no, porque si se quedaba sentada en silencio y aceptaba todos esos roles estereotipados, entonces también estaba diciendo que sí a cómo se pensaba de los asiáticos.

"Creo que es justo decir que, en general, no sólo las minorías, o los asiáticos, sino todas las personas que son diferentes, que se sienten diferentes y siempre sienten que alguien las menosprecia o no les da una buena oportunidad para ser quienes son (...) todos deberíamos poder ser nosotros mismos. Y esa es la verdadera libertad, una expresión de libertad", añadió.

Respecto al futuro del cine, Yeoh se mostró convencida de que aquellos que sostienen que no va a sobrevivir, van errados, porque ir a una sala se convierte en tiempo para uno mismo, eliges apagar el teléfono y ver algo que te apetece.

"Y ese es el momento en el que podemos abrir nuestros corazones, liberar nuestras mentes y dedicarnos tiempo a nosotros mismos. El cine es un lugar donde todos nos reunimos, reímos, lloramos, celebramos. Por eso es importante mantener siempre viva esa tradición", abogó.

Yeoh, ganadora del Óscar a la mejor actriz por 'Everything Everywhere All at Once' (2022), recogió el jueves el Oso de Oro de honor de la Berlinale de manos del director Sean Baker, con quien acaba de rodar un cortometraje, 'Sanidwara', que se presentó este viernes en la Berlinale.