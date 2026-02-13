Zelenski llega a Múnich y anuncia reuniones para producción conjunta de armas

“Hoy en Múnich, Alemania. Un día importante, y habrá nuevos pasos hacia nuestra seguridad común, la de Ucrania y la de Europa. En la agenda está el primer proyecto conjunto ucraniano-alemán de producción de drones, así como reuniones bilaterales y multilaterales con nuestros socios”, escribió Zelenski en X.

El presidente ucraniano agregó que “lo más significativo” que Ucrania puede conseguir junto con sus socios en el continente europeo es lograr una “paz justa y crear garantías fiables de seguridad” para Ucrania y para el resto de Europa.

Zelenski viaja a Múnich después de que los países sobre todo europeos que ayudan militarmente a Ucrania se comprometieran el jueves a enviar a Kiev otros 38.000 millones de dólares en asistencia en defensa.