Argelia lanza una nueva campaña de reforestación y siembra 5 millones de árboles en un día

Según la Dirección Nacional de los Bosques (DGF por sus siglas en francés) esta campaña pretende "ampliar los espacios verdes", "combatir la desertificación y el cambio climático" y "promover el desarrollo sostenible" en el país más grande de África, donde el desierto ocupa el 84 % de su superficie.

La iniciativa medioambiental impulsada por el ministro de Agricultura, Yacine Oualid, contó con la participación masiva de ciudadanos, así como de organismos públicos y privados, el Ejército, varias instituciones económicas, y diversas organizaciones.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, cinco millones de árboles de diversas variedades fueron distribuidos en todas las provincias, y fueron seleccionados conforme a "los factores económicos, ambientales y estéticos", de cada región del país.

El organismo detalló que el 71 % de las especies plantadas corresponde a árboles forestales, el 26 % a frutales y el 3 % a plantas ornamentales, además de otras variedades como el argán y el olivo, que según el Ministerio tienen "un alto valor ambiental y económico".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La DGF se encargó de acondicionar las zonas de plantación y de excavar los pozos para organizar el evento medioambiental, en el que, según el organismo, instituciones públicas y privadas participaron "activamente" en su financiación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado mes de octubre, las autoridades argelinas lanzaron una campaña de plantación que calificaron de "exitosa", ya que se superó el objetivo inicial de plantar un millón de árboles y se alcanzó finalmente sembrar 1,4 millones de plantaciones.