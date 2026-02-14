Arrestan por estafa millonaria a exdirectora del consorcio armamentista ruso Kaláshnikov

"Durante las investigaciones previas de la causa penal sobre una estafa multimillonaria en el marco del cumplimiento del pedido estatal de Defensa fue detenida la exdirectora de compras y logística del consorcio Kaláshnikov, Xenia Graschenkova", informó una fuente policial a la agencia rusa TASS.

La exdirectora de Kaláshnikov fue acusada de "abuso de poder durante el cumplimiento del pedido estatal de Defensa que conllevó a graves consecuencias".

La causa penal fue incoada en noviembre de 2025, señaló la agencia.

Según la información publicada en el portal oficial del Tribunal Zamoskvoretski de Moscú, que dictó la medida cautelar, Grashenkova fue arrestada por un plazo de dos meses.

Las fuentes policiales comentaron a TASS que por este delito la acusada podría enfrentar una pena de hasta diez años de cárcel.

Tras la reelección en 2024 del presidente ruso, Vladímir Putin, se inició una purga contra mandos militares y otros altos funcionarios rusos por corrupción, lo que ha implicado una profunda reestructuración del Ministerio de Defensa.