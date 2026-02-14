Buscan a una pareja desaparecida en Portugal en una zona muy afectada por temporales

Una fuente del Comando Territorial de Coímbra de la Guardia Nacional Republicana (GNR) informó hoy a EFE de que los familiares contactaron con la pareja por última vez el 10 de febrero y que este viernes dieron la alerta por su desaparición, activando el dispositivo de búsquedas.

En una rueda de prensa, el comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, precisó este sábado que no tienen información sobre su situación y que "continúan realizando búsquedas para intentar entender, junto con la GNR, lo que está pasando".

"Estamos todavía intentando entender (la situación). Tenemos equipos en el terreno y junto con la GNR se está trabajando para entender lo que está ocurriendo, pero no tenemos más información", recalcó.

Montemor-o-Velho, así como las localidades próximas de Coímbra y Soure, han estado en el centro de atención después de que el río Mondego, que pasa por esas zonas, se desbordara esta semana y causara varias inundaciones.

Los temporales de las últimas semanas han causado múltiples destrozos materiales en todo Portugal y han causado varios muertos.

Según las últimas cifras suministradas por la ANEPC a EFE, siete personas han fallecido por causas directas y hay al menos seis muertes indirectas registradas durante las labores de reconstrucción tras las borrascas.