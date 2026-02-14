Charli xcx destaca la locura en la Berlinale

Con un vestido ajustado negro, con escote palabra de honor, la cantante británica se dio un baño de multitudes antes de entrar en el Zoo Palast de Berlín, donde se proyectaba el falso documental 'The Moment', que participa en la sección Panorama, la segunda en importancia del festival.

Charli xcx se detuvo un largo rato con sus seguidores, que llevaban todo tipo de productos relacionados con la cantante, desde camisetas a discos, fotos e incluso entradas de conciertos, para que les estampara una firma.

La cantante llegó sola y posteriormente se reunió en la alfombra roja con el director de 'The Moment', Aidan Zamiri, para posar con él y con el resto del equipo.

El filme es una divertida parodia llena de humor de cómo una Charli xcx ficticia se enfrenta al brutal éxito de su disco 'brat' (2024).

Una película que tiene muchos elementos de realidad, como reconoció Charli xcx en una rueda de prensa horas antes del estreno oficial del filme.

Junto a ella, en el filme participan Alexander Skarsgard, como un moderno y creativo director de videos musicales, o Rosanna Arquette, como la directora de su agencia de representantes.

Y destaca una breve aparición de Kylie Jenner, que se interpreta a sí misma y se cruza por casualidad con la cantante en un spa en Ibiza, en una divertida escena.

La presencia de la británica en la Berlinale había despertado mucha expectación, como ha demostrado la multitudinaria rueda de prensa que ofreció por la mañana y la desbordada alfombra roja por la noche.