Comienza el Cosquin Rock, el festival que acompañó la evolución de la música argentina

En Córdoba, el aeródromo de Santa María de Punilla, un predio de 16 hectáreas rodeado de montañas e intervenido con siete escenarios, recibirá 120.000 personas en dos días, con modernos puestos de hidratación de dispensarios individuales, hamacas para tomarse una pausa y sillas voladoras para ver la multitud desde arriba.

Apenas pasadas las 14:00 hora local (17:00 GMT), el productor musical José Palazzo se aprestó para un ritual que lleva a cabo hace 26 años: dar la bienvenida a 'los madrugadores', aquellos entusiastas que llegan para ver las primeras bandas de la jornada, que tendrá su pico con la caída de la noche pero se extenderá hasta entrada la madrugada.

En aquella primera edición se vendieron apenas 3000 entradas, pero finalmente acudieron 12.000 personas. “Fue sufrir con la venta de entradas (...) No había redes sociales, no había presupuesto de publicidad nacional. Nunca nos imaginamos que vendría gente de todos los puntos del país”, recuerda Palazzo.

"Hoy parece lógico hacer un festival de rock en la Plaza Próspero Molina", donde se presentaron desde Atahualpa Yupanqui hasta Mercedes Sosa y aún se hace la edición de folklore, "pero en ese momento no se le ocurría a nadie", dice a EFE Palazzo.

Lo que comenzó como una herejía -con Divididos, la banda que surgió de la desintegración de Sumo (la agrupación argentina del ítalo-escocés Luca Prodan), cantando 'El Arriero', una versión rockera del clásico de Yupanqui-, se transformó en una tradición masiva.

"Nunca nos imaginamos hacer un segundo Cosquín. Pero sucedió y la gente tomó el festival como algo propio", dice Palazzo sobre el evento que ha recibido músicos que hicieron historia en el país sudamericano como Charly García, el fallecido Luis Alberto Spinetta y Fito Páez, que este año vuelve a presentarse en el evento.

En 2005, la convocatoria había crecido tanto que el festival abandonó la ciudad que le da nombre para trasladarse primero a la Comuna de San Roque, y luego a Santa María de Punilla, donde se realiza desde 2011.

El quiebre artístico del festival se produjo en ese año, cuando se presentó la banda de música urbana puertorriqueña Calle 13 que generó controversia y un 'hateo' impresionante", según Palazzo.

"Sin embargo, el show fue increíble y gran parte del público se acercó a verlo. Ahí se quebró un pequeño paradigma de que el festival era exclusivamente de rock", agrega.

A 26 años de la primera edición, más de 100 bandas se presentan en el festival que hoy también convoca a representantes de la música electrónica (Chemicals Brothers, Peces Raros), el pop (Lali), el trap (YSY A, Dillom) y el rap (Trueno).

"Pasó que empezaron a venir los sobrinos y los hijos de quienes acudían antes, y hoy ya vienen los nietos. Se fue consolidando como un festival familiar", explica Palazzo.

Este sábado y domingo se presentarán, además, La Vela Puerca, Franz Ferdinanz, Bersuit Vergarabat, Marilina Bertoldi, Hermanos Guitiérrez, Airbag, Viejas Locas, entre muchos otros.

El festival, que ya se realizó en México, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Estados Unidos y España, tendrá pronto su desembarco en Brasil, en una expansión que confirma la relevancia regional e internacional de una apuesta que se convirtió, según Palazzo, "en un granito de arena de la evolución de la música argentina".