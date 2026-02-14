Damasco muestra en Múnich su interés por integrar a los kurdosirios en el Gobierno

Al Shaibani lo ha dicho en un panel sobre el futuro de Siria organizado en la Conferencia de Seguridad de Múnich, un día después de mantener, en los márgenes de este foro mundial, una reunión conjunta con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el comandante de las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias, Mazlum Abdi.

El encuentro tuvo lugar pocas semanas después del acuerdo alcanzado entre Damasco y los kurdosirios para poner fin al conflicto desatado a cuenta de las provincias que administraban estos últimos.

Esa reunión es una "señal" que muestra la "visión" que el Gobierno de Ahmed al Sharaa -presidente desde el derrocamiento de Bachar al Asad a finales de 2024- tiene del país, comentó Al Sahibani.

"Esta es la Siria en la que creemos. Esta es la Siria que veremos en el futuro y nuestra prioridad es (...) que esta integración tenga éxito porque tampoco queremos que Siria, tras el régimen de Al Asad, viva dividida", dijo el diplomático.

Y enfatizó: "Necesitamos que todas las gentes de Siria crean en Siria como es, en su diversidad".

"No vemos las FDS como enemigos. Las vemos como compañeros y por eso estamos muy interesados en ayudarlas para ser parte del Gobierno sirio", continuó exponiendo Al Shaibani.

En otro punto de la conversación se abordaron los ataques de Israel a Siria, que "preocupan" e intranquilizan a lo sirios, y el ministro de Exteriores agradeció que Estados Unidos y "su excelencia" Donald Trump esté mediando en ese conflicto.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Asuntos Sociales de Siria, Hind Kabawat, reconoció que hay "algunos incidentes" en el territorio sirio desde el derrocamiento de Al Asad, aunque dijo que "es de esperar en una situación de postconflicto".

"¿Es aceptable para nosotros? Por supuesto que no. No estamos de acuerdo con estos pequeños incidentes que se producen aquí y allá", añadió.

Recordando que el Gobierno actual lleva poco más de un año en el poder, apostó por el diálogo para acabar con esos incidentes y por concienciar a sus compatriotas de que son más cosas las que "unen" a los sirios que aquellas que los separan.

"Ahí es donde podemos empezar a mirar hacia adelante", añadió, y puntualizó que la "máxima prioridad" de Siria ahora es buscar inversiones para que "todos podamos tener un trabajo digno" porque "cuando tienes un trabajo y tienes dignidad y puedes ganarte la vida, no buscas la violencia y no buscas la tensión", solo "quieres vivir en paz".

En el panel, la senadora demócrata de Estados Unidos Jeanne Shaheen puso en valor que el ministro de Exteriores sirio haya mantenido una reunión conjunta con Marco Rubio y el comandante kurdo Mazlum Abdi.

Que Al Shaibani y Abdi estuvieran juntos con Marco Rubio "es un gran símbolo de la integración que se está produciendo en Siria en este momento y de los esfuerzos por unificar" el país, destacó la senadora.

"Como Estados Unidos, como Europa, como países de la región preocupados por la estabilidad de Siria, preocupados por este nuevo camino a seguir, debemos seguir apoyándolos", apostó la demócrata, y abogó por que Estados Unidos elimine a Siria de la lista de países que patrocinan el terrorismo, donde se incluyó al país árabe en 1979.

Además de Shaheen y los dos ministros sirios, participaron en la charla Zeki Levent Gümrükçü, viceministro de Exteriores de Turquía, y el secretario de Estado del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, Niels Annen.