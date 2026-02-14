Dinamarca y Finlandia resaltan el valor de la OTAN para seguridad euroatlántica y ártica

"El único momento en la historia en que la mayoría de los europeos y los americanos han estado seguros es cuando hemos tenido la OTAN", dijo Frederiksen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que también participó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Según la mandataria danesa, la defensa y la disuasión son componentes claves en la OTAN, aunque señaló que lo más importante es el artículo 5 sobre la defensa colectiva.

"Solo una vez en la historia se ha activado esta cláusula, el resto del tiempo hemos podido proporcionar libertad, democracia, prosperidad y riqueza sólo gracias al artículo 5, porque todos nuestros enemigos saben que si nos atacan, nos atacarán a todos", dijo.

Asimismo, afirmó que es importante que los países de la OTAN inviertan mucho más en defensa y fortalezcan su propia industria de armamento, aunque aseguró que lo realmente fundamental es mantener la unidad.

"Cuestionar la relación transatlántica, amenazar a los aliados o hacer cualquier cosa que pueda socavar la idea del artículo 5 será una amenaza para todos nosotros, así que mantengámonos unidos, ese es mi breve consejo", subrayó.

Respecto a la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, optara por hacerse con Groenlandia por la fuerza, la mandataria danesa afirmó que "si un país de la OTAN atacara a otro país miembro, sería el fin de la OTAN".

El presidente finlandés, por su parte, trató de buscar algo positivo en las recientes tensiones dentro de la Alianza por la crisis de Groenlandia y dijo que éstas han tenido como resultado el refuerzo de la seguridad en la región ártica.

"Si el resultado de lo que ocurrió en Davos y lo que hemos visto con Groenlandia en los últimos meses es una presencia más fuerte de la OTAN en el Ártico y una mayor seguridad en el Ártico, entonces creo que lo hemos hecho bastante bien", señaló.

Como ejemplo de esta mayor presencia de la Alianza en la región ártica, Stubb destacó que la semana próxima tendrán lugar unas maniobras en el norte de Noruega y Finlandia en las que participarán cerca de 25.000 soldados aliados, 5.000 de ellos estadounidenses.

El presidente finlandés reconoció que en este momento no ve una amenaza directa a la seguridad europea proveniente de Rusia, aunque prevé que las tensiones con Moscú se mantendrán también en el futuro.

"Cuando la guerra en Ucrania termine, la amenaza no se reducirá para el resto de Europa, Asia Central o el sur del Cáucaso, porque el ADN inherente de Rusia y de (el presidente ruso Vladímir) Putin es el imperialismo y la expansión", dijo.

Poco antes de participar en el panel, Stubb se reunió en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, con quien conversó sobre cuestiones bilaterales y sobre la relación euroatlántica.