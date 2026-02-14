El 14 de febrero de 2027 serán las elecciones seccionales en Ecuador, según el CNE

Asimismo, aprobó el inicio del periodo electoral de las Elecciones Seccionales y de Consejeras y Consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.

El 14 de febrero próximo se elegirán a prefectos/as y viceprefectos/as, alcaldes/as, concejales/as urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del CPCCS para el periodo 2027-2031.

La posesión de las autoridades electas se realizará el 14 de mayo de 2027, según lo establece la Constitución y la ley, precisó el Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo al calendario, el próximo 30 de agosto el CNE publicará la convocatoria a las elecciones y al día siguiente se inscribirán las candidaturas.

La campaña electoral inicia el 13 de enero, mientras que la proclamación definitiva de resultados y adjudicación de dignidades y escaños está fijada para el 22 de febrero de 2027.