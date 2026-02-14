El brasileño Aïnouz en la Berlinale con un alocado cuento de "los hermanos Grimm en ácido"

El filme, que compite por el Oso de Oro de la Berlinale, está inspirado en la primera película de Marco Bellocchio, 'Fists in the Pocket' ('Las manos en los bolsillos', 1965) pero con muchos cambios.

La idea surgió de uno de sus productores, que en la época de la pandemia le propuso hacer una versión del filme de Bellocchio, que tenía los elementos necesarios para rodar en un único espacio, algo esencial en aquel momento, explicó Aïnouz en rueda de prensa.

"Yo estaba muy interesado en hacer una película sobre una familia tras haber hecho dos centradas en padres". Y ese fue el material que encontró en esta historia protagonizada por un padre y sus cuatro hijos -tres hombres y una mujer- que llevan una vida de lujo en Barcelona tras el supuesto fallecimiento de su madre.

A Aïnouz le pareció muy interesante llevar a otro nivel la historia de Bellocchio, que contaba cómo un joven que sufre de epilepsia planea el asesinato de los miembros de su extraña familia.

Bellochio ha participado en el guion, obra del griego Efthimis Filippou, colaborador habitual de Yorgos Lanthimos, y ha construido una historia que es como "mirar a los hermanos Grimm en ácido", comentó divertido el cineasta.

Una película irregular y disparatada en la que todos los miembros de la familia parecen estar preparados para atacarse unos a otros en cualquier momento, con momentos tan surrealistas como divertidos, y en la que la sensatez llega de la mano de Elle Fanning, que interpreta a Martha, la novia de Jack (Bell).

Ninguno tiene trabajo, viven una vida de lujos y obsesionados por las marcas más conocidas de la moda, mientras la madre ha escapado de este ambiente opresivo.

"La madre ha escapado de este ambiente insano y mi personaje es alguien que busca el mismo tipo de libertad", explicó Bell, a quien atrajo "el frío colectivo" que reina en la familia, una apatía y falta de ambición o de querer hacer algo en la vida.

Mientras que a Turner, muy poco participativo en la rueda de prensa, le interesó el interpretar un personaje que está en un momento de cambio y que evoluciona de una forma que cada vez le separa de su familia.

Una familia en la que la matriarca es Pamela Anderson, que vive feliz junto a su novia, Elena Anaya.

La actriz española recordó que conoció a Anderson una semana antes de que empezar el rodaje. "Me enamoré de ella inmediatamente, era como una actriz de Bergman, perfecta para interpretar a mi novia", dijo provocando las risas.

A lo que Anderson, que reconoció estar disfrutando mucho esta etapa de su vida, agregó que hubo mucha química entre ellas y recordó lo bien que se lo pasaron en el rodaje, que se desarrolló en parte en los alrededores de Barcelona.

El reparto se completa con Lukas Gage, que interpreta al hijo con epilepsia de esta disfuncional familia, y con Tracy Letts que da vida al padre, ciego y autoritario, el único de los actores que entró en temas políticos al reconocer que "la extrema disparidad alimenta el comportamiento malo y trae los fascismos, pero en términos de trabajar como artistas", la política de un país no esa algo que impacte necesariamente.

Al frente de todos ellos Aïnouz, un director que alterna proyectos en Brasil con otros en Estados Unidos.

"Me siento como un director y un brasileño, lo emocionante es que la comunidad de cine es mucho más internacional", lo que genera trabajos mucho más interesantes, apuntó el cineasta, que resaltó que en los últimos años los filmes más nominados a los Óscar son obras rodadas en idiomas diferentes al inglés.

Estamos, agregó, "en un momento muy emocionante" a nivel artístico, pero también en uno muy grave en la sociedad en el que "la censura y los juicios políticos son muy, muy importantes".

Por eso, abogó por el apoyo público para hacer cine, algo con lo que él ha contado desde el principio de su carrera. "Vengo de un país en el que el cine no existiría si no fuera por los fondos públicos", señaló.