En día de "recuperación", Protección Civil lusa avisa que riesgo de inundaciones no acabó

Así lo expuso en una rueda de prensa el comandante nacional de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, quien explicó que la mejora de las condiciones meteorológicas que se espera para esta jornada en Portugal tendrá "un impacto positivo" en el estado de los ríos, aunque pueda haber "algún empeoramiento" mañana, domingo.

"Este escenario de las condiciones meteorológicas tendrá, obviamente, un impacto positivo en la cuestión hidrológica, es decir, en el llenado de los embalses y el caudal de los diversos ríos, y por eso es natural que en estos días, sobre todo en los cursos de agua y en las zonas donde hemos tenido más inundaciones, haya una mejora", expuso el responsable.

Silvestre aseguró que el país está "en fase de recuperación" y que ya hay múltiples agentes desplegados en el terreno para facilitar la vuelta a la normalidad.

Aun así, señaló que todavía hay "un riesgo significativo de inundaciones" en el río Mondego, que esta semana se desbordó cerca de la ciudad de Coímbra, en el centro del país, llevando a la evacuación preventiva de más de 3.000 personas, la ruptura de un dique de contención y el corte de una de las principales autovías del país.

Aunque "no son críticos", Silvestre aseguró que los caudales en este río son todavía elevados y un factor de riesgo especialmente para el municipio de Montemor-o-Velho, próximo a Coimbra y que desde hace una semana tiene una aldea incomunicada por tierra.

En el caso de la cuenca del Tajo, que se mantiene todavía en riesgo máximo de inundaciones, se registran también caudales "bastante elevados", causados en parte por las descargas de los embalses españoles.

"La información que tenemos es que esas descargas se reducirán y, por lo tanto, tendremos también un alivio en la zona del Tajo y todas las zonas ribereñas en este momento afectadas por inundaciones", expuso Silvestre.

Según sus datos, una mejoría en el Tajo beneficiará a su vez al río Sorraia (distrito de Santarém), que también estaba esta semana en riesgo máximo de inundaciones.

En condiciones menos severas, existe peligro de desbordamientos en los ríos Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Duero, Tâmega, Sousa, Vouga, Águeda, Lis, Nabão y Guadiana.

En las últimas horas, las incidencias más habituales notificadas a la ANEPC han sido caídas de árboles, inundaciones y deslizamientos de tierras, que podrán continuar en los próximos días aunque no se registren más precipitaciones.

En lo que se refiere al suministro eléctrico, Silvestre precisó que hay 35.000 casas sin energía en Portugal.

Además, las autoridades buscan a una pareja en paradero desconocido desde esta semana en la zona de Montemor-o-Velho, mientras intentan identificar las causas de su desaparición.

Los temporales de las últimas semanas han causado múltiples destrozos materiales en todo Portugal y han dejado varios muertos: siete personas han fallecido por causas directas y hay al menos 6 muertes indirectas, registradas durante las labores de reconstrucción tras las borrascas.