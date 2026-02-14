España refuerza la policía aérea del flanco este en Rumanía con 53 militares

Durante este despliegue, el destacamento operará junto a un escuadrón de la Fuerza Aérea alemana para realizar ejercicios y misiones conjuntas de policía aérea reforzada en el flanco este de la Alianza, ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Los objetivos principales de la misión son preservar la integridad del espacio aéreo aliado, fomentar la interoperabilidad y el entrenamiento conjunto con Alemania, además de demostrar la capacidad de la OTAN para reaccionar rápidamente ante cualquier amenaza aérea.

El destacamento Paznic' se ubica en la base aérea de Mihail Kogalniceanu, cerca de la localidad costera de Constanza, y está integrado por 51 aviadores del Ala 14 y con el apoyo de dos militares del Centro Logístico de Armamento y Experimentación.

En los próximos días, y con todo preparado para cumplir la misión aérea, se incorporarán al destacamento tres cazas Eurofighter del Ala 14.

Según el EMAD, esta contribución aérea es una muestra de la solidaridad y compromiso de España con la defensa colectiva y la seguridad compartida con sus aliados en el este de Europa, donde, en la actualidad, despliegan miles de soldados españoles en misiones terrestres y aéreas.