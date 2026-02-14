Etiopía retira acreditaciones a periodistas de Reuters tras acusaciones en investigación

"El Gobierno de Etiopía ha retirado la acreditación de Reuters para la 39.ª Cumbre de la Unión Africana (que se celebra este fin de semana en Etiopía) y no ha renovado la acreditación a tres periodistas de Reuters con sede en Adís Abeba para trabajar en el país", confirmó esta agencia a EFE en un breve comunicado este sábado.

"Reuters está revisando el asunto y continuará cubriendo Etiopía de manera independiente, imparcial y fiable", añadió, sin precisar la nacionalidad de los informadores afectados.

Reuters no aclaró si Adís Abeba les dio un motivo para esta decisión, pero la medida se conoció días después de que una investigación del medio británico apuntara que Etiopía acoge un campo de entrenamiento para miles de miembros del grupo paramilitar sudanés Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que libra una devastadora guerra con el Ejército regular de ese país desde abril de 2023.

Según aseguraron varias fuentes a Reuters, este campo estaría financiado por los Emiratos Árabes Unidos (EAU), si bien la agencia no pudo verificar esta información.

El pasado septiembre, Human Rights Watch (HRW) denunció un incremento de las amenazas del Gobierno etíope contra periodistas y medios desde principios de 2025 y alertó sobre los múltiples casos de acoso y arrestos arbitrarios contra informadores desde el pasado agosto.

HRW señaló que, en marzo de 2025, Etiopía aprobó una enmienda a la ley de medios de 2021 que “aumenta las oportunidades de interferencia política”, al permitir que el primer ministro, Abiy Ahmed, nombre al director general encargado de regular los medios, un cargo que antes designaba la junta directiva del organismo.

La reforma también elimina la prohibición de que los miembros de la junta se afilien a partidos políticos y excluye la participación de la sociedad civil y los grupos mediáticos.

En los últimos años, el Gobierno deportó a dos corresponsales extranjeros y decenas de periodistas etíopes huyeron del país por los riesgos a los que se enfrentan.