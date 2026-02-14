Francia quiere presentar resolución que restrinja derecho a veto "hasta finales de año"

Barrot, quien hizo este anuncio desde la Conferencia de Seguridad de Múnich, recordó que la restricción del derecho a veto se trata de una iniciativa franco-mexicana impulsada en 2015 y que ya suma el apoyo de un total de 107 países.

"Me gustaría dar un paso más y ser capaz de presentar un texto, una resolución, si se diesen las condiciones, antes de finales de este año", explicó Barrot, en una conferencia de prensa.

La iniciativa franco-mexicana surgió tras los derechos de veto ejercidos tanto por Rusia como por China para frenar acciones del Consejo de Seguridad encaminadas a abordar la situación en Siria, entonces en plena guerra civil.

Los cinco Estados miembros con asiento permanente en el Consejo -Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido- gozan del derecho a veto y periódicamente lo ejercen, o amenazan con hacerlo, en casos que no van de acuerdo con sus intereses o los de sus aliados.

Francia figura entre las naciones que ha ejercido este derecho en menos ocasiones en las últimas décadas, la última vez en 1989, sobre la cuestión de la invasión estadounidense en Panamá.