Groenlandia nunca se ha sentido amenazada hasta la llegada de Trump, dice su presidente

"Los groenlandeses nunca se han sentido amenazados hasta que un aliado los ha amenazado con hacerse con ellos", dijo Nielsen en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre 'Seguridad en el Ártico', en el que negó que se hayan sentido intimidados por Rusia y por China.

Nielsen calificó de "indignante" e "inaceptable" la presión que Groenlandia ha sentido en los últimos meses por parte de Estados Unidos, que ha apelado a la seguridad nacional para justificarlo.

"El deseo de controlar Groenlandia sigue estando ahí, pero creo que estamos dando los pasos correctos, también en la cuestión de la seguridad", afirmó el líder groenlandés, quien cree que la situación sigue siendo "muy seria" y no pueden "bajar los brazos".

Nielsen sostuvo que el camino es el diálogo y el respeto, hablando de forma directa "a través de los canales apropiados", en alusión al grupo de trabajo de alto nivel constituido hace unas semanas entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos.

En esa línea, considera que el anuncio de la misión de la OTAN 'Centinela del Ártico' es "un paso en la buena dirección" y mostró la disposición de Groenlandia para asumir su responsabilidad.

"Hemos vivido durante mucho tiempo en paz y sin grandes tensiones, pero también hemos admitido que ya no hay lugares en el mundo de baja tensión y estamos listos para participar en la construcción de la seguridad en nuestra área", afirmó.

Nielsen negó, al contrario de lo que ha dicho anteriormente Trump, que haya muchos barcos chinos y rusos recorriendo las costas de la isla, si bien dijo que no pueden ser "inocentes" y ven la perspectiva "a largo plazo".

"Queremos seguir siendo parte de la OTAN y queremos cooperar de forma muy estrecha con los países que comparten nuestros valores, como la democracia y el respeto al derecho internacional", declaró.

En el mismo panel, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reiteró también que la amenaza creada por Trump no ha desaparecido, idea que ya había formulado horas antes en otra discusión en el mismo foro en la que participó también el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

"Por desgracia, creo que el deseo es el mismo, es algo de lo que hemos hablado mucho. La presión sobre Groenlandia es completamente inaceptable", dijo Frederiksen.

La mandataria danesa afirmó que su país, Groenlandia y sus aliados han sido muy claros en que "hay cosas sobre las que no puedes hacer compromisos, nuestros valores básicos, el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y al derecho de autodeterminación".

El acuerdo de defensa firmado entre Washington y Copenhague en 1953 es la base para discutir sobre seguridad y hace que para Estados Unidos sea "muy fácil" poder aumentar su presencia.

"Llegaron a tener 17 bases y 10.000 soldados, ahora tienen solo una y unos 240 soldados. Somos un aliado confiable y si es una cuestión de seguridad común, trabajaremos juntos", dijo Frederiksen.

Para el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, el debate sobre Groenlandia no tiene tanto que ver con la seguridad para Estados Unidos, "sino sobre otras cosas, por decirlo de forma diplomática".

"Los aliados europeos reaccionamos en unos días y enviamos una señal clara en varias direcciones. Hay que reforzar la seguridad del Ártico, pero también hay que respetar la soberanía en cualquier contexto", dijo Pistorius.