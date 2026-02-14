Guterres llama a países desarrollados a eliminar, como China, sus aranceles para África

"Hago un llamamiento a todos los países desarrollados y a todos los países con gran potencial económico para que adopten la misma medida", afirmó Guterres en una rueda de prensa en Adís Abeba, tras participar en la apertura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana (UA), que se celebra este fin de semana en la capital etíope.

"África necesita libre comercio para sus productos y África no puede ser penalizada -siendo un continente con enormes dificultades económicas- mediante políticas comerciales restrictivas y aranceles que no permiten que los productos africanos sean competitivos", añadió.

Frente a "la multiplicación de aranceles en los últimos tiempos", el alto funcionario se declaró como un "firme defensor de del libre comercio" y de "la reducción de los niveles arancelarios a nivel mundial con el fin de poder promover la prosperidad global".

Medios estatales chinos reportaron este sábado que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, estableció el 1 de mayo como fecha para implementar esta medida, ya anunciada el pasado año.

Actualmente, Pekín ya tiene una política de aranceles cero para las importaciones de una treintena de países africanos, pero ahora ampliará estas condiciones a todos los estados del continente, menos el pequeño reino de Esuatini, que tiene relaciones diplomáticas con la isla de Taiwán, cuya autonomía rechaza China, ya que la considera parte de su territorio.

África está mirando hacia China y otras partes del mundo con el objetivo de ampliar sus socios comerciales después de las medidas proteccionistas impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, que supusieron la imposición de aranceles de entre un 10 % y un 30 % para decenas de países africanos, vigentes desde el pasado 7 de agosto.

Ante esta crisis, diferentes gobiernos del continente han mantenido negociaciones bilaterales con Washington para intentar alcanzar acuerdos comerciales.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA -que tiene lugar este sábado y domingo en la capital etíope- para abordar asuntos como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes a la apertura este sábado estaban Guterres; la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración como invitada de honor; y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.