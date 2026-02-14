'Heysel 85' lleva a Berlinale tragedia ficcionada del Liverpool-Juventus con 39 muertos

Lo que hace esta película que ninguna otra ha hecho, y que podía hacer en la ficción es "contar la historia detrás de las cámaras, no lo que sucedió en las gradas, sino las discusiones que tuvieron lugar a puerta cerrada para llegar a la conclusión de si se debía o no jugar este partido tras las víctimas y la tragedia", señaló Mihai en rueda de prensa.

Es "una gran cuestión moral y ética" muy compleja, y el filme trata de dar voz a las diferentes partes y a los diferentes intereses que están en juego en ese momento.

Aunque está ambientada en el mundo del fútbol, para la cineasta es una metáfora de nuestro mundo y nuestra sociedad actual, y en muchos sentidos, es una película muy contemporánea en su problemática.

"Me refiero a la política frente a los ciudadanos, la responsabilidad personal que todos tenemos, que puede parecer insignificante, pero en realidad todas las pequeñas cosas y todas las pequeñas acciones o rebeliones son la primera piedra para el cambio", señaló.

Revisar la historia siempre es importante, "porque si no lo hacemos, estamos condenados a repetir las cosas", añadió.

El filme traslada al espectador a mayo de 1985 en el estadio Heysel de Bruselas, donde se va a disputar la final de la Copa de Europa entre la Juventus y el Liverpool.

Marie, de treinta años, hija y agregada de prensa del alcalde de Bruselas, asiste con sus padres a la final, donde también se encuentra Luca Rossi, de 31 años, periodista que cubre el partido para la televisión italiana y cuya familia ha viajado desde italia para presencial el encuentro.

Ya antes del inicio del partido, hay graves enfrentamientos entre los hinchas, mueren decenas de personas y se desata el caos. Luca sigue informando al tiempo que busca a su familia, mientras Marie tiene que sustituir a su padre, que, borracho y abrumado, ya no es capaz de tomar el mando.

Políticos, funcionarios y la policía se enfrentan a la pregunta: ¿cancelar el partido o dejar que continúe? Ante el temor de que detener el partido pueda agravar aún más la situación, se toma una decisión cuestionable.

La cineata insistió en que se trata de una película inspirada en hechos reales, pero no de un biopic, de manera que los personajes no intentan representar literalmente a las personas que estuvieron presentes y desempeñaron papeles clave esa noche.

Los protagonistas del filme están realmente divididos entre su conciencia personal y su papel público -Marie como agregada de prensa y como hija de un alcalde que está fracasando, y Luca, como periodista y como hermano de familiares que están en peligro-, explica.

Para Matteo Simoni, que encarna a Luca, como actores en esta película están al "servicio de esta tragedia".

Violet Braeckman, que interpreta a Marie, considera en la misma línea que como actores son más bien vehículos que muestran al público, lo guían, a través de lo que podría ser "un museo metafórico de las condiciones humanas, de la naturaleza humana".

Real en la película es el material de archivo que refleja el sufrimiento que se vivió allí, añade Mihai, que agrega que lo intentaron tratar con el mayor respeto y el menor sensacionalismo posible, porque el fin era transmitir la gravedad de lo que ocurrió allí.

"Cuando lo revisamos, sin duda nos encontramos con momentos que eran demasiado duros para mostrar. Sin duda, tuvimos que censurarnos a nosotros mismos en cierto modo por el bien de la historia y la percepción del público, porque si ves algo que es demasiado impactante, entonces te sales completamente de la historia. Así que tuvimos que gestionar ese equilibrio con mucho cuidado", señaló.