Hong Kong suspende importación de ostras de productor español tras brote de intoxicaciones

La medida, ordenada por el Departamento de Higiene Alimentaria y Ambiental (FEHD), alcanza a todas las ostras crudas procedentes de la instalación con código 12.04628/PO y exige a los operadores que dejen de usarlas o comercializarlas de manera inmediata, según medios locales.

La instrucción se apoya en la investigación de 37 casos de intoxicación registrados entre el 1 y el 12 de febrero, asociados a su consumo en diferentes restaurantes. Equipos del Centro para la Seguridad Alimentaria (CFS), inspeccionaron los locales implicados, revisaron sus prácticas de manipulación y conservación y rastrearon los lotes servidos para determinar su procedencia.

Por otro lado, las pesquisas revelaron que 13 de los casos estaban relacionados con ostras suministradas por Seojun Mulsan Co., Ltd., planta procesadora surcoreana, lo que llevó al CFS a ordenar también la suspensión de su importación y venta en la región el pasado día 5.

Otros 15 casos se asociaron a productos distribuidos por las empresas locales Jeton International Foods y 88 Investment Holdings Limited, a las que se ordenó, un día después, detener de inmediato la venta y el suministro, extendiendo la instrucción al conjunto del sector respecto a los lotes de estos proveedores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En respuesta al repunte de brotes, el FEHD intensificó entre el 6 y el 12 de febrero operaciones especiales, con inspecciones a más de 1.200 establecimientos que sirven estos moluscos en toda la urbe.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los funcionarios verificaron temperaturas de almacenamiento, condiciones de refrigeración específica, origen de los suministros, higiene del personal y del entorno, así como la existencia de certificados sanitarios y documentación de trazabilidad.

Asimismo, ofrecieron asesoramiento inmediato y recogieron muestras para su análisis de laboratorio.

Las autoridades recuerdan que las ostras se alimentan filtrando grandes volúmenes de agua de mar y pueden acumular bacterias como Vibrio parahaemolyticus y Vibrio vulnificus, además de el norovirus o la hepatitis A, cuando se crían o recolectan en aguas contaminadas.

El consumo de estos moluscos sin una cocción completa conlleva un riesgo directo de ingestión de patógenos, por lo que se recomienda a embarazadas, niños pequeños, personas mayores y pacientes con defensas disminuidas o enfermedades hepáticas que eviten comerlos crudos.

El norovirus está especialmente activo en invierno y se caracteriza por una alta capacidad de contagio. La infección cursa habitualmente con náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, febrícula y malestar general.

El CFS ha notificado la situación a las autoridades españolas y continuará con las investigaciones, manteniendo el contacto con la industria para aplicar nuevas medidas si fueran necesarias.