La Fiscalía nombra grupo de magistrados para investigar lazos de franceses en caso Epstein

La Fiscalía indicó que trabaja "en coordinación con la Fiscalía Nacional Financiera y con la dirección nacional de la Policía Judicial (...) con la meta de abrir investigaciones".

'Le Parisien' aseguró que la Fiscalía ya dio un paso concreto al proceder a "un nuevo análisis integral del dosier de instrucción" del antiguo agente de modelos Jean-Luc Brunel, fallecido en 2022 y allegado a Epstein. Brunel fue imputado en 2020 y 2021 por violaciones a menores.

El objetivo de esta reapertura es la de "poder sacar cualquier elemento susceptible" que tenga una utilidad en "un nuevo contexto de investigación".

El multimillonario estadounidense tenía un vínculo especial con Francia pues poseía un lujoso apartamento de 740 metros cuadrados en la exclusiva Avenida Foch en París.

Numerosas personas de todo el mundo aparecen en los tres millones documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el caso Epstein, ya fallecido.

En Francia hay sospechas de la implicación de un alto cargo de Exteriores, Fabrice Aidan, quien habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Asimismo, el exministro socialista y presidente del Instituto del Mundo Árabe hasta que hace una semana se vio obligado a dimitir, Jack Lang, también se ha visto salpicado por sus vínculos y los de su hija con Epstein.