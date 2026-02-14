La UE ve elecciones de Bangladés creíbles pese a la violencia y baja presencia de mujeres

“Las elecciones parlamentarias de 2026 fueron creíbles y gestionadas con competencia, marcando un paso fundamental hacia la restauración de la gobernanza democrática y el estado de derecho” , afirmó el observador jefe, Ivars Ijabs, que presentó la declaración preliminar de la misión en una conferencia de prensa este sábado en Daca.

Sin embargo, el observador jefe advirtió que la “violencia política localizada y esporádica, a menudo desencadenada por narrativas manipuladas en internet, dañó el proceso democrático”, aunque subrayó que tales incidentes fueron localizados y no indicaron un patrón sistemático a nivel nacional.

El informe también destacó lo que llamó un “espacio político sorprendentemente limitado para las mujeres”, señalando que solo alrededor del 4% de los contendientes eran mujeres, lo que socava la igualdad de participación a pesar del papel destacado que desempeñaron las mujeres en el levantamiento popular de julio de 2024.

Por otro lado, la misión de la UE reconoció que la Comisión Electoral de Bangladés trabajó de forma “independiente y transparente”. Al responder a las consultas de los medios y mantener un diálogo constante con los partidos, la institución ayudó a reconstruir la confianza pública en el proceso electoral, marcando un giro respecto a comicios anteriores.

Ivars Ijabs aseguró que el día de las elecciones fue “ordenado, festivo y tranquilo, con trabajadores electorales dedicados que gestionaron la votación y el conteo de manera eficiente, mientras que la presencia constante de interventores de los partidos reforzó la integridad".

No obstante, la misión detectó que las salvaguardas en el conteo “no siempre fueron uniformes” y criticó la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En total, se registraron 56 incidentes violentos con más de 100 víctimas durante la campaña electoral, principalmente en el sur, además de acoso a mujeres y ataques a la propiedad.“Cualquier tipo de violencia, física o digital, no tiene cabida en unas elecciones democráticas”, sentenció Ijabs, quien también denunció un entorno digital "tóxico" marcado por la desinformación y cuentas engañosas.

Pese a estos desafíos, la UE destacó que los votantes contaron con una amplia oferta política y libertades respetadas en gran medida.

Tomas Zdechovsky, jefe de la delegación del Parlamento Europeo, concluyó que el país entra en una "fase crucial" e instó al nuevo gobierno a implementar las reformas aprobadas.

La misión, que desplegó 223 observadores en los 64 distritos administrativos, continuará monitoreando el entorno poselectoral y publicará en los próximos meses un informe final con recomendaciones para futuras elecciones.