Los dos grandes aeropuertos de París reducirán sus vuelos entre el 20 % y 30 % por el frío

En un comunicado enviado este sábado, la Dirección General de la Aviación Civil (DGAC) detalló que la restricción de vuelos en Charles de Gaulle será del 30 %, entre las 7 (6 GMT) y 16 horas (15 GMT) del domingo, mientras que en Orly, del 20 %, entre las 6 (5 GMT) y 14 horas (13 GMT) de ese mismo día.

La DCGA no explicó cuántos vuelos resultarán cancelados o retrasados por estas medidas -ni cuántos de origen y de llegada- y pidió a los pasajeros que se informen junto a su compañía aérea.

"Los equipos de la DCGA están plenamente movilizados para asegurar la continuidad del tráfico aéreo en las mejores condiciones", señaló la nota.

El organismo rector del tráfico recordó que varios departamentos franceses están bajo aviso "naranja", el segundo más grave en una escala de cuatro, debido a la previsión de "nieve y hielo".

El Roissy/Charles de Gaulle es el tercer aeropuerto de Europa con más tráfico de pasajeros (70,3 millones en 2024, solo por detrás de Londres-Heathrow y Estambul), mientras que el de Orly acogió 34 millones en 2024.