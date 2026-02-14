Marruecos autoriza el regreso gradual de los evacuados tras la mejora del clima

Según anunció este sábado la Prefectura de la provincia de Larache (norte) en un comunicado, la medida afectará primero a 17 barrios de la ciudad de Alcazarquivir, de más de 120.000 habitantes, que fue casi completamente desalojada en los últimos días ante el riesgo de crecidas de ríos y embalses.

El plan está destinado a facilitar un retorno "por etapas sucesivas", con trenes y autobuses gratuitos hacia la ciudad.

"Se anunciarán próximamente, a través de comunicados oficiales y los distintos canales disponibles, las zonas adicionales incluidas en el retorno y el calendario de las fases siguientes, según la evolución de la situación sobre el terreno", indicó la misma fuente, que instó a los ciudadanos a no regresar a las áreas no incluidas en el anuncio hasta nuevo aviso y hasta que el nivel de las aguas descienda.

La misma fuente añadió que se instalarán puntos de control en los accesos de los barrios mencionados para "garantizar un retorno seguro y ordenado".

Larache es una de las cuatro provincias -junto a Kenitra, Sidi Kacem y Sidi Slimane, en el norte y oeste del país- declaradas el pasado jueves por el Gobierno marroquí como "zonas siniestradas".

El Ejecutivo también aprobó un paquete de unos 276 millones de euros destinado a apoyar a los ciudadanos y agricultores, así como a rehabilitar las infraestructuras y servicios básicos en las provincias afectadas.

Las fuertes lluvias provocaron la inundación de más de 110.000 hectáreas y desplazaron en los últimos días a cerca de 188.000 personas en las cuatro provincias.

El Ministerio marroquí del Interior informó este sábado de que, desde el pasado 7 de febrero, las autoridades iniciaron en las zonas afectadas trabajos de limpieza, reparación de servicios como agua potable, electricidad y telecomunicaciones, y apertura de vías para "facilitar el retorno seguro de la población afectada por las inundaciones".

Tras siete años de sequía, el país magrebí registró desde septiembre precipitaciones que alcanzaron un acumulado de cerca de 150 milímetros, lo que representa un aumento del 35 % en comparación con el promedio anual registrado desde la década de 1990 hasta la actualidad y el triple de lo contabilizado en 2025.

Las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por la última tormenta dejaron el pasado domingo al menos cuatro muertos, arrastrados por las riadas en la provincia norteña de Tetuán, mientras que otras cuatro personas fallecieron el 4 de febrero tras el derrumbe de su vivienda, causado por un deslizamiento de tierra debido a las intensas precipitaciones en la provincia de Larache.