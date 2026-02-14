Merz trata con Wang Yi la importancia de lazos en igualdad de condiciones

"Las asociaciones sólidas en igualdad de condiciones son indispensables. Al mismo tiempo, preservaremos nuestros intereses y valores, confiando en nuestra propia fortaleza", dijo Merz, que visitará próximamente China, en sus redes sociales, tras el encuentro en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

El Ministerio de Exteriores chino dijo por su parte de que Wang afirmó ante Merz que China y Alemania comparten muchos intereses comunes y poseen fuertes ventajas complementarias, y que fortalecer la cooperación "es una elección estratégica basada en las necesidades prácticas de ambos países".

Además expresó su esperanza de que Alemania proporcione un entorno empresarial "más justo y equitativo" para las empresas chinas.

Wang se refirió además al discurso de Merz la víspera en la Conferencia de Seguridad, en la que el canciller alemán subrayó la importancia de la soberanía alemana y europea en defensa, económica y comercial, algo que Pekín apoya.

Merz defendió durante su discurso también un orden basado en las reglas y en un comercio sin trabas, pero también un comercio sin subvenciones que socaven la competitividad de los demás países.

El ministro de Exteriores recalcó que todas las iniciativas y acciones emprendidas por China en la esfera internacional "tienen como objetivo defender el sistema internacional, con las Naciones Unidas en su núcleo", que "sigue siendo insustituible", según el comunicado de su departamento.

Wang sostuvo que China y Alemania "deben demostrar su responsabilidad como potencias importantes y hacer nuevas contribuciones para promover la paz y el desarrollo mundial".

También expresó su deseo de que Alemania se convierta en un motor de cooperación entre China y Europa y "en un ancla estabilizadora para la relación estratégica entre China y Europa".