Ministros del G7 hablan de "cómo seguir apoyando al sector energético ucraniano"

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Francia explicó que la reunión informal de hoy al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich es la primera que se celebra bajo la presidencia francesa del G7 este 2026.

En este encuentro, al que acudieron los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Canadá, Italia, Japón, Alemania, el Reino Unido y de Estados Unidos, se abordaron varias de las actuales crisis mundiales, con la de Ucrania en cabeza.

"La participación del ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania permitió a los miembros del G7 reafirmar su apoyo inquebrantable al país en la defensa de su libertad, su soberanía y su integridad territorial. Se prestó especial atención a la manera en que el G7 continuará apoyando al sector energético ucraniano, blanco de los ataques directos de Rusia", indicó el comunicado.

Otro de los países invitados a la reunión informal de hoy fue la India, con la presencia de su ministro de Asuntos Exteriores.

Esto "ha servido para enviar una señal firme sobre la voluntad de Francia de involucrar a los países emergentes en las discusiones del G7, especialmente en temas de reforma de la gobernanza mundial y seguridad marítima", incidió el Quai d'Orsay.

Francia abogó por que, en un "contexto geopolítico marcado por una profunda inestabilidad", el G7 "siga constituyendo un espacio privilegiado de diálogo y concertación para la resolución de las grandes crisis, dentro del respeto al derecho internacional".

París tiene "la ambición (...) de abordar eficazmente la cuestión de los desequilibrios macroeconómicos mundiales y las principales amenazas transversales, incluyendo el narcotráfico y el crimen organizado".

Esta reunión ministerial al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich precedió a otra formal que se celebrará el 26 y 27 de marzo en el departamento de Yvelines, a las afueras de París.

Estos encuentros serán preparatorios para la 52º Cumbre del G7, programada entre el 15 y el 17 de junio en Évian-les-Bains, en la Alta Saboya, sudeste de Francia.