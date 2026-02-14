Nueva Zelanda declara estado de emergencia tras graves inundaciones que causan un muerto

El alcalde de la pequeña localidad rural de Otorohanga, Rodney Dow, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un vehículo sumergido, según declaraciones recogidas por la radio pública Radio New Zealand.

La declaración de emergencia entró en vigor a la 1.00 de la madrugada del sábado hora local (mediodía del viernes GMT) y tendrá una duración inicial de siete días, lo que otorga a las autoridades poderes extraordinarios para coordinar evacuaciones, cerrar vías y movilizar recursos.

Durante la madrugada, unas 80 personas fueron evacuadas de un camping, un marae -centro comunitario maorí- y al menos dos viviendas, después de que el nivel del agua aumentara con rapidez tras un fuerte aguacero nocturno.

Las inundaciones han dejado viviendas y edificios rodeados por el agua, así como vehículos parcialmente sumergidos. Varias carreteras principales permanecen cerradas, lo que ha interrumpido el tránsito en esta zona agrícola y turística del centro de la Isla Norte.

En otras partes de la Isla Norte, algunas vías siguen clausuradas por deslizamientos de tierra e inundaciones previas, mientras el servicio meteorológico mantiene alertas por lluvias intensas y fuertes vientos.

Se prevén rachas del sur y suroeste de hasta 120 kilómetros por hora en zonas expuestas del sur de la Isla Norte a partir del domingo por la noche.

Nueva Zelanda, país insular del Pacífico Sur con cerca de cinco millones de habitantes, es vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos, especialmente durante el verano austral, cuando sistemas de baja presión pueden provocar crecidas súbitas de ríos y deslizamientos de tierra.

Las autoridades han instado a la población a evitar desplazamientos innecesarios y a mantenerse informada ante la posibilidad de nuevas alertas en los próximos días.