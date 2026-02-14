Rubio ensalza lazos con Europa y suaviza el tono un año después del duro discurso de Vance

Rubio, esencialmente, afirmó que EE.UU. no busca separarse de Europa, sino revitalizar una vieja amistad y "renovar la mayor civilización de la humanidad", la occidental, reivindicando que los logros de ambas partes durante el último siglo ya son historia y que un nuevo orden mundial es "inevitable" y debería ser dirigido en conjunto por ellas.

El discurso de media hora, que suscitó aplausos, fue interpretado como conciliador frente al de Vance, el número dos del Gobierno del republicano Donald Trump; que pronunció menos de un mes después del inicio de su mandato, en febrero de 2025, y que fue recibido con reacciones negativas in situ y posteriores críticas de los líderes europeos.

Vance afirmó entonces que la amenaza para Europa no provenía de Rusia o de China, sino de su interior, y denunció la retirada de "algunos de sus valores más fundamentales", señalando lo que consideraba una falta de libertad de expresión, con cordones sanitarios y vetos a "voces alternativas", como la ultraderecha y los populistas de izquierda.

"En Washington, hay un nuevo sheriff en la ciudad", declaró entonces Vance, añadiendo que "bajo el liderazgo de Donald Trump, podemos no estar de acuerdo con tus opiniones, pero lucharemos para defender tu derecho a expresarlas en la plaza pública”, y cuestionando el estado de las democracias europeas.

Según dijo hoy el secretario de Estado, los desacuerdos de EE.UU. con Europa nacen de la "profunda preocupación" por que la conexión entre ambas potencias no es solo económica y militar, sino espiritual y cultural, y en ese sentido aludió a los "errores" de ambas en cuanto a la política migratoria, climática y comercial, entre otros.

Estados Unidos "está trazando el camino hacia un nuevo siglo de prosperidad" y "queremos hacerlo junto a ustedes, nuestros aliados más preciados y nuestros amigos más antiguos", recalcó hoy Rubio, aunque también dijo que EE.UU. está preparado para actuar solo en política exterior si no se cumplen sus esperanzas.

"Queremos que Europa sea fuerte, creemos que Europa debe sobrevivir, porque las dos grandes guerras del siglo pasado nos sirven como lecciones históricas, un recordatorio constante de que, en última instancia, nuestro destino está y siempre estará entrelazado con el suyo", apostilló.