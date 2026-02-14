Rubio: "No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra"

"No lo sabemos. No sabemos si los rusos van en serio para acabar con la guerra. Ellos dicen que sí", dijo Rubio en su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde apuntó que su país va a seguir poniendo a prueba la voluntad negociadora de Moscú.

Rubio señaló que en las negociaciones entre ucranianos y rusos mediadas por EE.UU. se han producido avances, pero aún quedan asuntos difíciles que abordar.

"La buena noticia es que los temas que hay que tratar para acabar la guerra se han reducido y la mala noticia es que se han reducido hasta las cuestiones más difíciles a las que responder. Y en ese frente hay que seguir trabajando", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense, que puso en valor las medidas puestas en marcha por su Gobierno.

"Entre tanto, todo lo demás sigue pasando, EE.UU. ha impuesto sanciones adicionales al petróleo ruso, en nuestras conversaciones con la India hemos conseguido su compromiso para que dejen de comprar más petróleo ruso, Europa ha tomado sus pasos para avanzar, el programa PURL continúa y se vende armamento estadounidense para la guerra ucraniana", apuntó.

"No se está comprando tiempo", abundó Rubio al ser preguntado tras su discurso en la conferencia muniquesa, por el presidente de la CSM, Wolfgang Ischinger, si Rusia estaba jugando con los tiempos en la negociación con Ucrania.

"Vamos a seguir probando si hay un resultado con el que Ucrania pueda vivir y que Rusia acepte", aseveró el político estadounidense.

Está previsto que la tercera reunión entre ucranianos y rusos bajo mediación de EE.UU. tenga lugar los próximos días 17 y 18 en la ciudad suiza de Ginebra.