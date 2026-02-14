San Valentín dejará beneficios en México de 3.520 millones de dólares, según estudio

De acuerdo con el estudio anual 'El amor en los tiempos de las telecom', el consumo asociado a la fecha se apalancará en el ecosistema #CupidoDigital, con plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de servicios como canales relevantes para organizar compras, entregas y reservaciones.

El dato es superior al estimado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) que estimó beneficios económicos por 36.200 millones de pesos (unos 633,5 millones de dólares).

En ese entorno, la consultora estima que el ticket promedio de quienes celebrarán empleando herramientas digitales alcanzará 2.249 pesos (casi 128,5 dólares) en 2026, un aumento de 15,1 % frente a 2025, cuando el gasto promedio fue de 1.956 pesos (alrededor de 111,8 dólares).

La adopción de estas herramientas también se refleja en la intención de uso: aproximadamente uno de cada tres mexicanos planea utilizar recursos digitales para celebrar el 14 de febrero (26,2 %), ya sea para comprar regalos, enviar flores o adquirir boletos para experiencias.

Entre quienes recurrirán a plataformas, un 48,7 % prevé hacer reservaciones en restaurantes para comer o cenar y un 46,1 % planea comprar en línea el regalo para su pareja. Además, un 43,3 % considera adquirir flores mediante plataformas digitales.

El estudio añade que la compra de experiencias también se integra a este patrón, pues 28,9 % contempla adquirir boletos para algún evento por plataformas digitales y 19,7 % planea reservar vacaciones o una escapada de fin de semana.

En cuanto a los canales, el reporte señala que las plataformas de comercio electrónico concentran un 64 % de preferencia entre quienes comprarán en línea, seguidas por tiendas departamentales con un 22 %.

A la par, las aplicaciones de servicios digitales —que integran envíos, movilidad, hospedaje y entregas— registran una participación del 11,8 %, según el estudio.

Respecto de las aplicaciones, las páginas o apps especializadas en envío de flores encabezan la preferencia para enviar detalles, con un 55,7 %, seguidas por aplicaciones de movilidad y reparto, como Uber y DiDi, con un 44,3 %.

Según datos de Concanaco Servytur la celebración del 14 de febrero en México impacta de manera directa a 4,8 millones de unidades económicas en los sectores de comercio, servicios y turismo, con mayor dinamismo en florerías, establecimientos de chocolates y dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

Asimismo, la Confederación estimó un gasto individual para el Día de San Valentín de 1.100 pesos (unos 63 dólares), con un rango que va de los 550 pesos y hasta los 1.650 pesos (alrededor de 31 a 94 dólares).

Según datos de la Concanaco Servytur, el 54 % de los mexicanos estimaba gastar hasta 600 pesos (34 dólares), el 15 % entre 601 y 900 pesos (34 y 51 dólares), un 14 % entre 901 y 1.200 pesos (51 y 69 dólares) y el restante 17 % un desembolso de hasta 1.500 pesos (85 dólares).