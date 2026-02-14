Tarique Rahman promete construir un Estado de derecho tras heredar un Bangladés debilitado

"Estamos a punto de comenzar nuestro viaje en una situación marcada por una economía frágil heredada del régimen autoritario, instituciones constitucionales y estatutarias debilitadas, y un deterioro del orden público", sentenció el líder del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), Tarique Rahman, en su discurso este sábado en Daca tras ganar las elecciones.

"Si no se establece el estado de derecho, todos nuestros esfuerzos serán en vano", añadió.

Rahman, quien se encamina a ser el próximo mandatario tras obtener una mayoría aplastante de 209 escaños, subrayó que su prioridad será la reconstrucción nacional y combatir la corrupción mediante la rendición de cuentas, asegurando que "la ley será igual para todos los ciudadanos" en esta nueva etapa civil del país.

El partido aclaró que su política exterior no se centrará en un solo país, sino en un multilateralismo basado en la "autonomía estratégica" y el respeto mutuo. La formación subrayó que el interés del pueblo de Bangladés será siempre la prioridad absoluta al tratar con naciones vecinas como la India.

Para evitar incidentes tras la victoria, el líder ordenó cancelar las procesiones de triunfo y pidió a sus simpatizantes mantenerse "tranquilos y vigilantes".

"La paz y el orden deben mantenerse a cualquier precio", sentenció al asegurar que no tolerará actividades ilegales ni ataques de fuertes contra débiles.

El líder del BNP extendió sus felicitaciones a las demás formaciones políticas, subrayando que las ideas de todos los partidos son vitales para la unidad nacional. "Nuestros caminos pueden diferir, pero por el interés del país, debemos permanecer unidos", afirmó el líder electo.

Esta formación representa a la derecha conservadora tradicional que regresa al poder frente a la modesta representación de la alianza reformista que apenas logró asegurar cuarenta y cinco asientos

Tarique Rahman logró mantener unido al BNP desde un exilio de 17 años a más de 8.000 kilómetros de distancia. Tras ser arrestado en 2007 por cargos de corrupción que él denunció como persecución política y sufrir problemas de salud en prisión, se exilió en Londres en 2008.

El futuro mandatario es hijo de Ziaur Rahman, héroe de la independencia y expresidente asesinado en un golpe militar en 1981, y de la ex primera ministra Khaleda Zia. En su juventud, sus detractores lo tildaron de "príncipe heredero".

Sin embargo, la revolución juvenil que derrocó a la ex primer ministra Sheikh Hasina en agosto de 2024, las condenas en su contra fueron desestimadas y se allanó el camino para su regreso triunfal a Daca.