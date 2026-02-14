Von der Leyen a Rutte sobre seguridad europea: "No solo existe el 'statu quo' o división"

"Si me permiten referirme también a la cita del secretario general de la OTAN, me gustaría decirle, querido amigo, que no solo existe el 'statu quo' o la división (...) hay mucho más entremedias. Y el 'statu quo' no es satisfactorio ni para nosotros ni para Estados Unidos", dijo la política alemana durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

Von der Leyen hizo referencia a los comentarios de Rutte el pasado mes de enero en los que afirmó que "si alguien cree que la UE puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando".

En su respuesta, la jefa del Ejecutivo europeo insistió en que "una Europa independiente solo significa que desarrollemos nuestra fuerza sin depender constantemente de otros, y que seamos fuertes, avancemos y afrontemos los retos que nos plantea el mundo".

En su discurso de apertura este mismo sábado, la presidenta de la CE apeló a revivir la cláusula de protección mutua de la UE por la que los Estados miembros tienen la obligación de prestar varios tipos de asistencia si otro Estado miembro sufre una agresión en su territorio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Von der Leyen también reiteró que el bloque comunitario necesita "una nueva doctrina" de seguridad "con un objetivo sencillo: garantizar que Europa pueda defender su propio territorio, su economía, su democracia y su modo de vida en todo momento".