Wang Yi pide a Rubio que 2026 sea el año de la "coexistencia pacífica" entre EEUU y China

Wang y Rubio se entrevistaron este viernes en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, según un comunicado publicado hoy en la página web oficial del Ministerio chino de Asuntos Exteriores.

"El diálogo es mejor que la confrontación, la cooperación es mejor que el conflicto, y la ganancia mutua es mejor que la (mentalidad de) suma cero en las relaciones entre China y EE. UU.", indicó el canciller chino.

Wang aseguró que, siempre y cuando Washington y Pekín "respeten los principios de igualdad, respeto y beneficio mutuo", podrán "encontrar formas" de resolver las tensiones y gestionar las diferencias "de forma adecuada".

"Ambas partes deberían trabajar juntas para expandir continuamente la lista de áreas de cooperación y reducir la de problemas, para que las relaciones China-EE. UU. se sitúen en un rumbo estable, saludable y sostenible de desarrollo, enviando un mensaje positivo al mundo", agregó el jefe de la diplomacia china.

Según el comunicado, Wang y Rubio concluyeron que el encuentro fue "positivo y constructivo", y acordaron "facilitar las interacciones de alto nivel" y "reforzar el diálogo y la cooperación en diversas áreas".

Por el momento, el Departamento de Estado estadounidense no ha ofrecido información al respecto del encuentro, como tampoco lo ha hecho Rubio a través de sus redes sociales.

La reunión precede al anticipado viaje que hará el presidente estadounidense, Donald Trump, a China el próximo mes de abril -aún no se han confirmado las fechas exactas-, durante el cual, según medios locales, se podría firmar una ampliación de la tregua comercial de un año que el mandatario republicano selló en octubre junto a su homólogo chino, Xi Jinping, tras meses de confrontación arancelaria.

Asimismo, Trump aseguró recientemente que Xi visitará también EE. UU. "hacia finales de este año", aunque tampoco se ha confirmado de manera oficial este extremo.

El comunicado divulgado hoy por Exteriores no hace mención a ninguno de los temas que trataron ambos presidentes en la llamada telefónica que mantuvieron la semana pasada, como por ejemplo Taiwán, calificada por Xi como la "primera línea roja" en las relaciones con EE. UU., un asunto que reclamó a Trump que gestionase "con máxima prudencia" tras la última venta de armas a la isla autogobernada.

Según indicó entonces Trump tras calificar la llamada de "excelente" y "exhaustiva", también se abordaron asuntos como comercio o defensa, aludiendo específicamente a la compra por parte de China de petróleo y gas estadounidenses, la adquisición de motores de aviones y el aumento de las importaciones de productos agrícolas, especialmente de soja.

La de este viernes fue la segunda reunión en persona entre Wang y Rubio -primer secretario de Estado estadounidense sancionado por China, en 2020 cuando era senador por Florida a raíz de las protestas en Hong Kong y las sanciones por Xinjiang- tras la del pasado mes de julio en los márgenes de una cumbre de la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN).