Zelenski en Múnich: "Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones"

"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.

Pese a las múltiples denuncias de irregularidades que se han hecho sobre los comicios rusos, el Kremlin y, en varias ocasiones Trump, han utilizado esa circunstancia para poner en duda la legitimidad democrática de Zelenski.

"El presidente Trump puede hacerlo. Presionar a Putin, hacer un alto el fuego. Y entonces nuestro Parlamento cambiará la ley e iremos a elecciones", dijo el presidente ucraniano, que agregó -haciendo reír a la audiencia- que si Rusia también quiere organizar elecciones, Ucrania está dispuesta a declarar para ello un alto el fuego.

En su intervención en Múnich, Zelenski dijo asimismo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", dijo Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

Zelenski se refirió además a las garantías de seguridad que pide para firmar cualquier acuerdo de paz, y emplazó a Trump y al Congreso de EE.UU. a que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE.UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", dijo Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remachó.

Otra de las condiciones para poner fin a la guerra -incluidas en el documento de 20 puntos negociado por Ucrania con EE.UU. que Kiev aspira que acepte el Kremlin- es que se acuerde por escrito una fecha para la entrada del país en la Unión Europea (UE), explicó Zelenski, que ha mencionado en varias ocasiones su deseo de que sea en 2027.