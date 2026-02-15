Albares recibirá en Madrid al canciller de Cuba para analizar la situación en la isla

El responsable de la diplomacia cubana, que estaba de visita en China recabando apoyos ante el cerco energético impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña, ha solicitado la entrevista con Albares aprovechando su paso por la capital española de vuelta a su país.

El encuentro estará centrado en la situación que atraviesa Cuba y ambos ministros abordarán también la próxima Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en Madrid.

La visita de Rodríguez a Pekín formaba parte de una gira con la que el Gobierno cubano busca el apoyo de sus aliados tradicionales, entre los que también figuran Rusia y Vietnam, después de que Estados Unidos haya incrementado la presión contra la isla tras capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a principios de año.