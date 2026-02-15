Comisaria UE asistirá como observadora a reunión de Junta de Paz para Gaza en Washington

"Puedo confirmar que la comisaria Suica participará en el evento de Gaza el 19 de febrero en nombre de la Comisión Europea en calidad de observadora", confirmó a EFE una portavoz comunitaria.

Suica se reunió este sábado con el diplomático búlgaro y Alto Representante para Gaza en la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, durante la Conferencia de Seguridad en Múnich.

La comisaria dijo que se reunieron "para explorar las mejores formas de cooperar en la implementación de la Fase II del plan para Gaza" y añadió que "la UE está dispuesta a apoyar al Comité Nacional Palestino para la Administración de Gaza y al Consejo Ejecutivo de la Junta de Paz".

Asimismo, aseguró que el bloque comunitario tiene "mucho que ofrecer a través de nuestras herramientas humanitarias, de seguridad y diplomáticas para prestar servicios básicos, rehabilitar infraestructuras críticas y apoyar la gobernanza de transición, incluida una Autoridad Palestina reformada, el redespliegue de la (misión comunitaria) EUBAM Rafah y la formación de la policía local".

El Ejecutivo europeo ya confirmó que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recibió una invitación para la cita pero reiteró sus dudas con la compatibilidad de esta iniciativa con la ONU.

"Nuestra postura sigue siendo la misma y ha sido muy clara desde el principio. Tenemos una serie de preguntas y una serie de elementos en los estatutos de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas", dijo el portavoz europeo de Exteriores, Anouar El Anouni, durante una rueda de prensa el pasado viernes, sin confirmar la presencia de representantes europeos.

El presidente de Hungría, Viktor Orban, fue el primer líder en confirmar su asistencia a la reunión a través de una publicación en redes sociales.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también confirmó este sábado que Italia ha sido invitado como "país observador" a la reunión y señaló que la respuesta de su Ejecutivo será positiva.

La mayoría de los miembros fundadores revelados son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.

Entre los Estados que hasta ahora han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina, Paraguay o Egipto, mientras que otras naciones como España, Francia, Bélgica, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

La Junta de Paz es un organismo internacional presidido por Trump que fue creado para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.