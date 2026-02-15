Corte de luz, única incidencia al votar en presidenciales lusas aplazadas por mal tiempo

Así lo explicó en declaraciones a EFE el portavoz de la CNE, André Wemans, minutos después de que cerraran las urnas en el país.

"Fue casi todo bien, sin problemas mayores, hubo apenas una sección de voto en el municipio de Leiria, que tenía dos mesas que tuvieron que interrumpir el trabajo durante cerca de dos horas por falta de luz, pero retomaron los trabajos y ya cerraron", precisó.

Esta jornada ya se sabía quién es el vencedor de los comicios pues el 8 de febrero, cuando votaron la gran mayoría de los portugueses en la segunda vuelta, el exministro socialista António José Seguro obtuvo el 66,83 % de los apoyos, mientras que el otro candidato, el líder de la ultraderecha lusa, André Ventura, logró el 33,17 %, de acuerdo con los resultados provisionales, ya que está escrutado el 99,41 %.

Según la información publicada en la página web de la CNE, entre las 08.00 hora local (misma hora GMT) y las 19.00 hora local de este domingo estaban llamados a las urnas 36.852 electores que no habían podido votar hace una semana por el fuerte impacto de los temporales de las últimas semanas en sus localidades.

En concreto, pudieron votar los residentes de Alcácer do Sal (en el distrito de Setúbal, al sur de Lisboa), Golegã (en el distrito de Santarém, a 123 kilómetros al noreste de la capital) y Arruda dos Vinhos (distrito de Setúbal, a 35 kilómetros al norte).

También se pudo votar en algunas freguesías (similares a las juntas municipales de distrito) de los municipios de Santarém, Rio Maior, Cartaxo, Salvaterra de Magos (estos cuatro ubicados en el distrito de Santarém) y Leiria.

Este aplazamiento está contemplado en la legislación portuguesa, que estipula que los alcaldes pueden retrasar una semana la votación en cada asamblea de sufragio en circunstancias excepcionales, en concreto cuando no estén garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.