El canciller iraní parte hacia Ginebra para otra ronda de negociaciones con EE.UU.

La cartera de Exteriores iraní informó en un comunicado del viaje de Araqchí e indicó que las conversaciones del martes en Ginebra también se llevarán a cabo de manera indirecta y bajo la mediación del ministro omaní de Exteriores, Badr bin Hamad al Busaidi.

Además, señaló que el jefe de la diplomacia iraní sostendrá encuentros bilaterales con Al Busaidi; con su homólogo suizo, Ignazio Cassis; y con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, con quien abordará posiblemente la reanudación de inspecciones de las instalaciones atómicas iraníes atacadas por Israel y Estados Unidos durante la guerra de los 12 días en junio.

El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, anunció hoy en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, que si EE. UU. es sincero se puede alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Para ello, Ravanchi sostuvo que hay que centrarse en la cuestión nuclear, aunque descartó cualquier discusión sobre el enriquecimiento cero, como exigen las autoridades estadounidenses.

El diplomático afirmó que su país está dispuesto a “examinar compromisos” nucleares, incluida la dilución del uranio enriquecido al 60 % —muy cerca del 90 % necesario para uso militar—, “siempre que Washington también entable conversaciones sobre el levantamiento de las sanciones”.

El viceministro reiteró que el programa de misiles balísticos de Irán no es negociable por ser parte de su capacidad defensiva.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ayer en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) que la administración de Donald Trump prioriza la vía diplomática para resolver las diferencias con Teherán, aunque indicó que alcanzar un acuerdo es “muy difícil”.

Trump ha amenazado con lanzar un ataque militar contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo, para lo que ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Medio.

Ante estas amenazas, Irán y Estados Unidos reanudaron el 6 de febrero las negociaciones nucleares en Mascate (Omán), en su primera reunión desde la guerra de los 12 días.

Ambas partes calificaron el encuentro como “bueno” y se emplazaron a una nueva reunión “pronto”, pese a las diferencias en torno al programa de misiles iraní y al apoyo de Teherán a grupos regionales como Hizbulá o Hamás, que Washington quiere frenar y que Irán rechaza.