El norte de México revive "herida latente" con la celebración de Trump de anexión de 1848

"Hoy se conmemora el 178 aniversario del triunfo de nuestra nación en la guerra entre México y Estados Unidos, una victoria legendaria que aseguró el suroeste de Estados Unidos y reafirmó la soberanía estadounidense”, dijo Trump en una nota sin precedentes en la historia diplomática de ambos países.

Para especialistas e historiadores, estas declaraciones reabren una herida histórica particularmente sensible en la frontera, donde comunidades quedaron divididas tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 y donde la relación binacional se vive de manera cotidiana.

“El aniversario conmemora el despojo de más del 55 % del territorio nacional, alrededor de 1,3 millones de kilómetros cuadrados. Es vergonzoso que el presidente más poderoso del planeta haga alarde de ese robo”, señaló a EFE el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Ricardo Melgoza Ramos.

A su juicio, esta retórica “no abona absolutamente en nada a la relación México–Estados Unidos” y revive una herida que sigue "latente" en el pueblo mexicano.

“Es pasado, sí, pero es un pasado que sigue doliendo, especialmente cuando se utiliza como preludio para justificar discursos actuales sobre narcotráfico y seguridad”, agregó.

Una visión similar expresó el periodista e historiador de Ciudad Juárez y El Paso (Texas), Juan de Dios, quien recordó que la guerra de 1846-48 dejó comunidades fracturadas y una frontera marcada por el río Bravo.

“Estas declaraciones no ayudan a cerrar esa herida; la reabren, sobre todo para los fronterizos que cruzan diariamente y para millones de mexicanos que viven del otro lado”, explicó.

El historiador consideró que el discurso del presidente estadounidense responde a una postura de superioridad y a una estrategia política ligada a su agenda antimigrante.

“No es burla, es una reafirmación de poder que viene acompañada de acciones duras contra comunidades migrantes y contra México como país”, señaló de Dios a EFE.

Las palabras de Trump tienen especial eco en Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso (Texas), donde ambas urbes conforman uno de los corredores comerciales más dinámicos de Norteamérica y donde miles de personas cruzan a diario en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.