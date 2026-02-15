El papa lamenta el avance de violencia y crimen organizado en visita a parroquia de Roma

León XIV, que también es obispo de Roma, se trasladó a esta localidad costera para realizar su primera visita pastoral a una parroquia de su diócesis, donde celebró una misa ante la comunidad local.

En su homilía, se refirió a la realidad social de Ostia y lamentó que la violencia "existe y hiere" y gana terreno entre los jóvenes, "tal vez alimentada por el uso de sustancias o bien por obra de organizaciones delictivas".

León XIV subrayó que estas organizaciones "explotan a las personas involucrándolas en sus crímenes" para perseguir "intereses inicuos con métodos ilegales e inmorales".

"No os resignéis a la cultura del abuso y de la injusticia. Al contrario, difundid respeto y armonía, comenzando con desarmar los lenguajes", afirmó.

En este sentido, el pontífice estadounidense y con nacionalidad peruana pidió a la comunidad parroquial y otras organizaciones que inviertan energías y recursos en la educación, especialmente de la infancia y la juventud.

Durante su intervención, recordó que hace 110 años, en plena Primera Guerra Mundial, Benedicto XV dedicó esta parroquia a la Reina de la Paz como "un rayo de luz en el cielo plomizo de la guerra".

"Lamentablemente, muchas nubes oscurecen todavía el mundo, con la difusión de lógicas contrarias al Evangelio, que exaltan la supremacía del más fuerte, alientan la prepotencia y alimentan la seducción de la victoria a cualquier precio, sordas al grito de quien sufre", aseguró.

Asimismo hizo un llamamiento a oponerse a esta deriva con la "fuerza desarmante de la mansedumbre".

Antes de la liturgia, León XIV, acompañado por el cardenal Baldo Reina, vicario general para la Diócesis de Roma, mantuvo encuentros con niños de catequesis en el campo deportivo y saludó en el gimnasio parroquial a ancianos, enfermos y voluntarios de Cáritas.

Al finalizar la misa, el párroco de la iglesia hizo entrega al papa de una imagen de la virgen María Reina de la Paz.