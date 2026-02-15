Emin Alper, el difícil camino de un cineasta turco para llegar a la Berlinale

En 2022, su película 'Burning Days', presentada en el Festival de Cannes y que se centra en el aumento de la corrupción y el populismo en Turquía, no sentó nada bien a las autoridades de su país y el resultado fue que le negaron cualquier acceso a fondos gubernamentales para hacer su siguiente trabajo, 'Salvation'.

Así que tuvo que lograr financiación privada, ayudado por su productor, Nadir Öperli, para rodar un filme que habla de una disputa territorial, pero también de extremismos religiosos e ideológicos.

"La actual polarización en todo el mundo hace que cineastas como Emil tengan cada vez más difícil hacer sus películas, pero nosotros tratamos de encontrar la forma de que hiciera su película, porque lo primero es la libertad de expresión y defender siempre la visión del director", afirmó Öperli en una rueda de prensa.

Pese a los problemas, el filme ya tiene distribución en Turquía, así que el cineasta espera que se estrene en su país, donde, asegura, "hacer cine no supone un peligro mayor que el de la vida normal".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Desde hace diez años vivimos en peligro, pero no porque hagamos películas", señaló Alper, aunque reconoció que hacer cine es siempre arriesgado y difícil. "Asumimos el riesgo", agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este caso toca un tema sensible en Turquía, el de la minoría kurda, un problema que se ha suavizado en los últimos tiempos, destacó el director, que además apuntó que se trata de una historia que podría tener como protagonistas a cualquier tipo de extremistas.

Una historia inspirada en un caso real, el de la matanza de 44 personas en 2009 en una zona kurda del sureste de Turquía, cuando un grupo de enmascarados tirotearon a los asistentes a una boda.

"Los hechos que me inspiraron eran muy locales, terribles y relacionados con las circunstancias de mi país, pero más allá de eso, me pareció relevante porque la historia de la humanidad está llena de atrocidades", explicó Alper.

Y él quiso crear una historia de relevancia global, que reflejara la evolución de la humanidad, a partir de un asunto muy pequeño y local.

Por eso, para él no es importante que los responsables sean sufíes, nacionalistas o incluso socialistas. Son gente que está obsesionada porque cree tener como misión salvar su país.

"Vivimos en unas condiciones tan malas, con unos líderes de un comportamiento tan errático en todo el mundo que la gente, en cualquier momento, puede elegir a gobernantes que les llevan a la catástrofe", reflexionó el cineasta turco, un habitual de los festivales de Cannes, Berlín o Venecia, donde ganó el Premio Especial del Jurado por 'Abluka' en 2015.

Y también insistió en que el hecho de que los protagonistas sean islámicos no es algo esencial para lo que hacen. "Ese delirio por la muerte podría pasar en cualquier sociedad (...), ya sea cristiana, budista o cualquier otra".

"La principal fuente del mal es el miedo, la gente hace cosas horribles cuando creen que están en peligro su vida y su estatus" y eso no tiene nada que ver con una ideología en concreto, precisó Alper.

Eso es lo que refleja en su película, en la que un hombre regresa a su pueblo tras combatir junto al ejército a grupos terroristas y empieza a tener visiones que radicalizan su comportamiento en contra de los vecinos de otra aldea.