Familiares de presos políticos cumplen 24 horas en huelga de hambre en Caracas

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que "la mañana de este domingo, 15 de febrero, los familiares cumplieron 24 horas en huelga de hambre, exigiendo la libertad inmediata y plena de todos sus seres queridos injustamente recluidos" en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7.

La organización no gubernamental compartió en la red social X imágenes que muestran a los familiares sobre colchonetas alineadas, cerca de quienes había más de una decena de policías y escudos antimotines.

"Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad", reza un cartel en el lugar, debajo del cual hay fotografías de detenidos en el recinto.

La huelga comenzó oficialmente a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, aunque el grupo dijo a EFE que entonces ya tenían unas tres horas sin comer.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, dijo a EFE el sábado que la huelga es "indefinida, hasta que los liberen a todos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según otra familiar, se sienten "burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas" de las autoridades.

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, prometió la liberación de "todos" una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó pasaría "a más tardar" este pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7 como parte, dijo, del proceso de la ley de amnistía.

Entre los excarcelados, se encuentran José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país; William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción; y los jóvenes con autismo Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de ella, Zulma Lasala.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un "nuevo momento político", anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.